أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو بقر، عددا من المراكز والمواقع الشبابية في محافظة عجلون، للاطلاع على جاهزيتها واستمرارية تقديم خدماتها وبرامجها للشباب.

وشملت الزيارة مركز شباب وشابات عنجرة النموذجي، حيث تابع جانب من تدريبات التايكواندو بالمركز، إضافة إلى مجمع عجلون الرياضي في المحافظة.


واستمع أبو بقر، خلال جولته، إلى آراء وملاحظات العاملين في المواقع والمرتادين إليها، حول واقع الأنشطة والبرامج المنفذة، وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات الشباب في مختلف المحافظات.


وأكد حرص الوزارة على تعزيز البنية التحتية للمراكز الشبابية والرياضية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، مشيداً بجهود الكوادر العاملة ودورها في تنفيذ برامج الوزارة ورسالتها الهادفة إلى دعم الشباب الأردني وتمكينهم في مختلف المجالات.


وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المرافق الشبابية والرياضية لتكون أكثر جاهزية واستدامة وبما ينسجم مع أولويات الشباب الأردني وطموحاتهم في مجالات الابتكار والمبادرة والقيادة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون المراكز الشبابية فضاءات مفتوحة للإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع .

 
 
