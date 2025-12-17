الأربعاء 2025-12-17 10:33 م

"بنك الملابس" ينظم صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة

الأربعاء، 17-12-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري- ينظم بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يوم غد الخميس، صالة متنقلة، بالتعاون مع رابطة الطبيبات العربيات، في منطقة سويمة / البحر الميت، ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال البنك، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الصالة المتنقلة ستتزامن مع يوم طبي مجاني يشمل خدمات طبية لجميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، متوقعا أن تخدم هذه الفعالية نحو 150 أسرة من أهالي المنطقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن الأسر المستفيدة.


وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجه الإنسانية الرامية إلى الوصول للمجتمعات الأقل حظًا، وبالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الداعمة، مشيدًا بدور جميع الجهات المشاركة في إنجاح هذا النشاط الإنساني.

 
 


