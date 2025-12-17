العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

10:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757680 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توّج فريق العربي رسميًا بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على اتحاد الرمثا بنتيجة 2-1، في لقاء جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير هاشم في الرمثا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من الدوري. اضافة اعلان





ورفع العربي رصيده إلى 30 نقطة، ليحسم اللقب لصالحه، فيما تجمّد رصيد اتحاد الرمثا عند 21 نقطة.

وكان العربي ضمن في وقت سابق التأهل إلى دوري المحترفين إلى جانب فريق دوقرة.



وعلى ملعب جرش، فقد دوقرة صدارة الترتيب بعد تعادله مع فريق صما بنتيجة 2-2، في مباراة ظل خلالها صما متقدمًا حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك دوقرة التعادل، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويكتفي بالمركز الثاني، فيما هبط صما إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة.



وفي لقاء آخر، ودّع فريق كفرسوم منافسات الدوري بخسارته أمام معان بنتيجة 1-3، في مباراة أُقيمت على ملعب الرصيفة، ليبقى رصيد كفرسوم عند 12 نقطة ويهبط إلى الدرجة الثانية، مقابل ارتفاع رصيد معان إلى 23 نقطة.



وضمن فريق شباب العقبة البقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الكبير على مغير السرحان بنتيجة 5-1، في مباراة جرت على ملعب السرحان، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما أنهى مغير السرحان البطولة دون أي نقطة، وكان قد هبط رسميًا في وقت سابق.



كما لحق فريق الطرة بركب الهابطين، بعد خسارته أمام الهاشمية بنتيجة 1-5، في لقاء أُقيم على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، ليتجمّد رصيد الطرة عند 11 نقطة، بينما رفع الهاشمية رصيده إلى 20 نقطة.



وتُختتم منافسات الأسبوع الأخير من الدوري يوم غد، بإقامة مباراتين في التوقيت ذاته عند الثالثة والنصف عصرًا، حيث يلتقي الصريح مع جرش على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه اليرموك فريق عمان FC على ملعب جرش.

تم نسخ الرابط





