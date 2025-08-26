الثلاثاء 2025-08-26 03:52 م
 

أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض

يوسف الشواربة
الثلاثاء، 26-08-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أوعز رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، إلى كوادر دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في الأمانة، بضرورة تكثيف جهودها ورفع جاهزيتها بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المواطنين، ورفع مستوى جودة البيئة الحضرية.

وتضمن الإيعاز تكثيف عمليات مكافحة ناقلات الأمراض والقوارض في جميع مناطقها، من خلال تنفيذ حملات رشّ مستمرة باستخدام مبيدات آمنة وفعّالة، إضافة إلى إعداد خطة تشغيلية سنوية تشمل جداول زمنية دقيقة لتغطية جميع المناطق، خاصة التي تشهد كثافة عالية لناقلات الأمراض، مثل مكبات النفايات، والمجاري، والأسواق، والمناطق الصناعية، وأماكن تجمع القوارض والحشرات.


كما ستعتمد الحملات تقنيات رش متنوعة ومتطورة، مع التركيز على استخدام مبيدات حشرية وقوارض معتمدة تلتزم بالمعايير البيئية وتضمن سلامة الإنسان والحيوانات الأليفة، حيث سيتم تدريب الفرق الميدانية على تطبيق الجرعات الصحيحة، وأوقات الرش المُثلى، التي تكون في ساعات الصباح الباكر أو المساء، لتقليل التأثير على المواطنين.


وركز الإيعاز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال 48 ساعة، مع توثيق الإجراءات وتوفير عدة قنوات لاستقبال الشكاوى، تشمل مركز اتصال، وبوابة إلكترونية، وتطبيق جوال، وتسجيل الشكوى فور ورودها وإعطاء رقم متابعة للمواطن.

 
 
