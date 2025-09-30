أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسات رسمية وأهلية في عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أنشطة اجتماعية وبرامج متنوعة؛ بهدف دعم المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة وبما يصب في خدمة المجتمعات المحلية وتمكينها.

اضافة اعلان



ففي الطفيلة، أطلقت البلدية بالتعاون مع عدة مؤسسات رسمية مبادرة تطوعية وخدمية، تحت شعار "بصمة جمال – ألواننا تترك أثراً لا يُمحى"، تستهدف إضفاء المعالم الجمالية، وإعادة تأهيل أرصفة وممرات المشاة، وجوانب الطرقات الرئيسية والفرعية.



وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور محمد الكريميين، أن هذه المبادرة تتواصل في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، بمشاركة مديرية التربية والتعليم، ومؤسسة ولي العهد فرع الطفيلة، ومديرية البيئة، وقسم السير في شرطة الطفيلة لتجسد تكامل المؤسسات الرسمية، في حماية البيئة، وإبراز المعالم الجمالية للمناطق الحيوية.



وقال الكريميين، خلال انطلاق المبادرة التي رعاها مساعد محافظ الطفيلة لشؤون الصحة والسلامة العامة شايش المجالي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البلدية التشاركية لتحسين البنية التحتية والمظهر العام للمدينة.



وفي الزرقاء، قرر مجلس لجنة بلدية برئاسة المهندس خالد الخشمان، إلغاء القرارات السابقة والنظام الداخلي المعمول به في بيت الزرقاء، استناداً إلى توصيات الدائرة القانونية بالبلدية، في خطوة تهدف إلى تصويب الإجراءات وتعزيز المشهد المؤسسي.



وجاء القرار بعد دراسة قانونية رفعتها الدائرة القانونية لمجلس اللجنة، أوصت بضرورة إلغاء جميع الكتب الصادرة بموجب النظام السابق، بما يضمن استثمار هذا المرفق الحيوي في تحقيق الغايات المجتمعية والخدمية المخصصة له، وبما يتماشى مع الأطر القانونية الناظمة.



وأكد الخشمان أن البلدية باشرت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إعداد صياغة جديدة للنظام الداخلي لبيت الزرقاء، على نحو يضمن تنظيم العمل المؤسسي، وتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه سيعلن عن النظام الجديد فور الانتهاء من صياغته واعتماده أصولياً.



ونظمت مديرية ثقافة الزرقاء، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم في الرصيفة والزرقاء الثانية، معارض للكتاب في مدرستي خديجة بنت خويلد وسمو الأميرة هيا، ضمن فعاليات اليوم الوطني للقراءة، بمشاركة واسعة من الطلبة والهيئات التدريسية.



وأكد مدير الثقافة محمد الزعبي، أن هذه الفعاليات تهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة بين الأجيال الصاعدة، وتعزيز الوعي بأهمية الكتاب كمنارة للفكر ووعاء للمعرفة.



وفي الكرك، نظمت مديرية زراعة لواء المزار الجنوبي مدرسة حقلية بعنوان: "الري تحت السطحي على أشجار الزيتون".



وقال مدير الزراعة، المهندس مأمون العضايلة، إن المدارس الحقلية تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة وبإشراف مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي، وتهدف إلى تعزيز خبرات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تحديات التغير المناخي.



وأضاف أن المدرسة جاءت ضمن أنشطة مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، الممول من صندوق المناخ الأخضر، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وتولى تيسير المدرسة المهندستان ناجية الطراونة وأنسام النوايسة، حيث تم الحديث عن صيانة شبكة الري والتعديلات عليها، وتسجيل القراءات للمقارنة.



وفي جرش، عقدت البلدية محاضرة توعوية حول مطعوم المكورات الرئوية بالتعاون مع مركز صحي القادسية، بحضور رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين.



وتحدث رئيس لجنة صحة مجتمع القادسية إبراهيم بنات، عن أهمية المطعوم في الوقاية من أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي وتسمم الدم، مؤكداً فعاليته في حماية الأطفال دون سن الخامسة، خصوصاً ممن يعانون من ضعف المناعة أو سوء التغذية.



وقال رئيس قسم التمريض في جامعة جرش، الدكتور ليث العسوف، إن المطعوم يعطى على 3 جرعات في عمر شهرين و4 شهور و12 شهراً ضمن البرنامج الوطني للتطعيم .



وفي العقبة، بحث الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، خالد مرسي أبو عبدالله، مع رئيس فرع الجامعة الأردنية بالعقبة، الدكتور صالح الرواضية، ورئيس فرع جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسان رافع شاهين، جاهزية خطوط النقل العاملة في المدينة واستعدادات الشركة للعام الجامعي الجديد لنقل طلبة الجامعات.



وأكد أبو عبدالله أن الشركة تعمل على بناء خطوط ومسارات النقل وفق احتياجات المواطنين والطلبة وبالتنسيق المباشر مع الجامعات والجهات الرسمية ولجان الأحياء والمستفيدين من الخدمة، وتوفير وسائط نقل تلبي متطلبات المدينة التعليمية ضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.



بدوره، أوضح الرواضية أن الشراكة مع شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية تمثل إضافة حقيقية للجامعة لكونها تساهم في تعزيز انسيابية حياة الطلبة اليومية، مؤكدا أن الخدمة المقدمة شهدت نقلة نوعية من حيث التنظيم والالتزام بالمواعيد.



من جهته، أشار شاهين إلى أن التعاون مع الشركة يجسد نموذجا متقدما في التكامل بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن اهتمام الشركة بالطلبة لم يقتصر على توفير حافلات وخطوط آمنة بل امتد إلى رعاية حفلات التخرج والأنشطة اللامنهجية وهو ما منح الجامعة بعدا مجتمعيا أوسع .



وفي المفرق، قال مدير الأوقاف الدكتور سعود المشاقبة، إنه جرى افتتاح المدرسة النموذجية في مديرية أوقاف المفرق، بالتعاون مع مديريتي الوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي.



وأضاف أن المدرسة تقوم على تدريس الأئمة الجدد والمؤذنين والخطباء ممن يعانون من ضعف في الخطابة واللغة وعدم إيصال أفكار الخطبة للمصلين بشكل صحيح، لافتا إلى أنه يتوجب على المؤذن والإمام الذي يعاني من الضعف في الخطابة الانخراط في الدورات التدريبية.



وبين أن المدرسة النموذجية تقدم دراسة التلاوة والتجويد وعلوم التفسير والفقه، إضافة إلى الخطابة التي تعد الهدف الأول من افتتاح هذه المدرسة إلى جانب وحدة الموضوع في الخطبة وعنصر التشويق لضمان إيصال الهدف الأساسي من الخطبة للمتلقي.



وفي اربد، نفذت بلدية غرب إربد حملة نظافة شاملة في منطقة بيت يافا - شارع المركز الصحي (مقبرة البلد)، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية.



وأكد متصرف اللواء عبد الرحمن ربابعة أن الحملة تأتي انسجاماً مع البرامج الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على جمالية الأماكن العامة، مشيداً بتكامل الجهود المشتركة في إنجاحها.



من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، أن هذه الحملات تحمل رسالة واضحة بضرورة تعاون المواطنين مع البلدية، للحفاظ على نظافة البيئة وجاذبيتها، بما يعكس صورة حضارية للمجتمع المحلي، ويضمن استدامة الخدمات البيئية.



وفي الرصيفة، نظم منتدى الثقافة والفنون فعاليات اليوم الثاني والأخير من مهرجان أيام الرصيفة الثقافية في موسمه الـ 18 بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بحضور عدد من رواد المنتدى والهيئات الثقافية في اللواء.



وقال رئيس المنتدى، محمود الصالح، إن استمرارية هذه المهرجان تدل على الشغف الكبير الذي يسكن مثقفي لواء الرصيفة كل عام للمشاركة وتقديم نتاجهم الفني والأدبي والفكري لإثراء المشهد الثقافي في المدينة.



وخلال الفعاليات قدمت المحاضرة إسراء الجمل، من المركز، محاضرة توعوية حول مركز الحسين للسرطان والخدمات التي يقدمها.