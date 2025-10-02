أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

12:08 ص

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسات رسمية وأهلية في عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، أنشطة وبرامج متنوعة؛ بهدف دعم المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يصب في خدمة المجتمعات المحلية وتمكينها.





ففي إربد، ‏نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة في مدرسة الدار البيضاء الأساسية المختلطة، حفل تخريج دورة "الشرطي الصغير" لطلبة المدرسة، والتي تهدف إلى غرس قيم الانتماء والمسؤولية، وتعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي بين الطلبة.



وأكد مدير الشؤون التعليمية، الدكتور فيصل الجراح، أهمية هذه الدورات في صقل شخصية الطلبة وتنمية انتمائهم وولائهم.



وفي الكرك، نفذت بلدية مؤاب الجديدة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي ومديرية حماية البيئة بمنطقة العمرية في جنوبي المحافظة حملة نظافة عامة.



وشارك في الحملة، التي رعاها متصرف اللواء الدكتور إياد المجالي، رئيس لجنة بلدية مؤاب الجديدة إبراهيم المجالي، وممثلون من أفراد الشرطة المجتمعية، وطلبة مدرسة الحسينية الثانوية للبنين وأفراد من المجتمع المحلي.



وفي عجلون، واصلت بلديتا عجلون وكفرنجة حملاتهما الميدانية لإزالة البسطات المخالفة وإغلاق المحال غير المرخصة ضمن جهود للحفاظ على النظام والمظهر الحضري.



وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، المهندس محمد البشابشة، إن البلدية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم الأسواق والمناطق الحيوية، مشيرا إلى أن إزالة المخالفات تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي لعجلون، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة آمنة في الأسواق والأماكن العامة.



وأكد رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، أن البلدية نفذت وللمرة الثالثة حملة شاملة لإغلاق المحال غير المرخصة وإزالة التعديات عن الأرصفة والشوارع ضمن خطة متواصلة لضبط المخالفات وتعزيز النظام العام، بهدف تنظيم العمل التجاري وصون حقوق الجميع.



ونظمت جمعية سياج عجلون للثقافة والتراث والفنون معرض "عجلون والخريف" في موقع التلفريك بالتعاون مع مديرية الثقافة وبالشراكة مع جمعية الفن التشكيلي.



وأكد مدير الثقافة سامر فريحات أهمية مثل هذه المبادرات الفنية في توثيق جماليات المحافظة، مشيراً إلى دورها في استقطاب المواهب الفنية على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، وإبراز الطاقات الإبداعية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي.



وقال رئيس الجمعية، الدكتور أحمد عبود، إن سمبوزيوم عجلون والخريف جاء استكمالاً لسلسلة أعمال فنية تناولت طبيعة المحافظة في مختلف الفصول، مشيراً إلى أن طبيعة عجلون الغنية تمنح الفنانين إلهاماً لإبداع لوحات تنبض بجماليات المكان.



وبين رئيس جمعية الفن التشكيلي، أمين الدومي، أن هذه الفعاليات تسهم في صقل مهارات الفنانين، وتعزز التعاون بينهم بما ينعكس إيجاباً على المشهد الفني والثقافي في المحافظة.



وتواصل الكوادر الفنية في شركة الكهرباء أعمالها في لواء كفرنجة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز موثوقية واعتمادية الشبكة الكهربائية.



وتشمل الأعمال استبدال ورفع قدرة محطة التحويل الرئيسية في اللواء لتصل إلى 5 ميجا فولت أمبير، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمشتركين واستمراريتها دون انقطاع.



وأكدت الشركة أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة خطط استراتيجية تهدف إلى تحديث الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.



وفي الرصيفة، نظمت مديرية التربية ورشة تعريفية بمركز التوثيق الملكي في مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات، وحضور رئيس مجلس التطوير التربوي محمود خاطر، ومديرة المدرسة أحلام الجزازي.



وعرض مدير الدائرة الفنية والدراسات في مركز التوثيق الملكي سليمان الشقيرات لدور المركز في التوعية بأهمية التوثيق بصفته قراءة تاريخية لأحداث يتم من خلالها الاطلاع على أبرز محطات مر بها الأردن على مدار الحقب التاريخية السابقة.



بدوره، أكد مدير الشؤون التعليمية موسى الخلايلة، خلال رعايته الورشة، أن أرشفة الصور والتاريخ يمثل أهمية بالغة تروي عبر تفاصيل التوثيق الدقيقة قصص النجاح وحكايات الأمل عبر التاريخ لتكون إرثا ونافذة إلى ذاكرة الماضي يسترشد بها الطلبة مستذكرين تاريخهم وتراثهم.



وأطلق رئيس لجنة بلدية بيرين، أحمد الفراهيد، أولى فعاليات دورة التدريب لمشروع "جاهزون للغد" المنفذ من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن بالشراكة مع بلان انترناشونال، وبالتنسيق مع مديرية وحدة تنمية المجتمع المحلي، وتمكين المرأة في البلدية.



وتتضمن التدريب التعرف على الريادية وأساليب ممارساتها، وإعداد خطط الشاملة المشاريع، والاستفادة من فرص التشبيك.



ونظمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، في مقر غرفة صناعة الزرقاء، ورشة تعريفية تناولت البرامج المتاحة لدى المؤسسة وآليات التقديم والمعايير المعتمدة للاستفادة منها.



وتأتي الورشة، التي حضرها عدد من ممثلي القطاع الصناعي بالزرقاء، في إطار انطلاق الجولة الجديدة من برامج "جيدكو"، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات من تطوير أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار الريادية الراغبين بتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.



وأكد القائمون على الورشة أن برامج المؤسسة تشكل فرصة استراتيجية لأصحاب المشاريع الباحثين عن الدعم المالي والفني، مشيرين إلى أن جيدكو تسعى إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع، وتقديم استشارات متخصصة، ومساندة الشركات في دخول الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



وتعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المظلة الوطنية الأولى لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث تعمل بصفتها مؤسسة حكومية مستقلة على تعزيز بيئة الأعمال وتقديم برامج متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تشجيع الريادة والابتكار وتوليد فرص عمل جديدة للشباب.



وفي معان، نظمت وزارة التربية والتعليم، ورشة حول نظام إدارة الجودة ISO 9001 في مدرسة عبدالله بن رواحة الأساسية المختلطة، بمشاركة رؤساء وأعضاء أقسام الرقابة الداخلية في مديريات التربية لمنطقتي معان والبادية الجنوبية.



واستعرض متخصصون في مجالات التدقيق والجودة، من بينهم رئيس قسم التدقيق والرقابة الإدارية الدكتور محمد القيام، ورئيس قسم المعايير والجودة سحر سليمان، آليات تطبيق نظام الجودة وأهمية التدقيق الداخلي في متابعة الخطط والإجراءات الإدارية.



وقال مدير تربية معان، الدكتور عدنان الحباشنة، إن هذه اللقاءات تعزز ثقافة الجودة في المؤسسات التربوية، وتسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتجويد العملية التعليمية وفق أحدث المعايير العالمية.



وفي جرش، تفقد المحافظ الدكتور مالك خريسات خلال جولة ميدانية في منطقة سوف، الواقع الخدمي والبنية التحتية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.



وأكد خريسات أهمية المتابعة الميدانية التي تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات وضمان جاهزية البنية التحتية لمواجهة احتياجات الأهالي اليومية ومعالجة أي تحديات مباشرة على الأرض بما يعكس حرص المحافظة على تقديم الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة.



وأشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إلى أن البلدية تولي اهتماما خاصا بتطوير الدوار في الشارع الرئيسي للمنطقة، لما له من أهمية في تسهيل الحركة المرورة وتفادي أي كوارث مرورية محتملة.



اختتم مركز إكساب للتنمية المستدامة وبالشراكة مع جمعية الفرصة الرقمية "دوت جوردن" برنامج التدريب الميداني الذي استهدف مجموعة من الشباب من خريجي برنامج المهارات الرقمية لمستقبل أفضل والممول من منظمة اليونيسف.



وقال مدير المركز المهندس مازن أبو قمر إن البرنامج يهدف الى تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، من خلال تقديم فرص تدريبية عملية لهم داخل مؤسسات المجتمع المحلي، ما أتاح لهم تطبيق مهاراتهم في بيئة عمل حقيقية، واكتساب خبرات مهنية قيمة وبناء شبكة علاقات مهنية داعمة لمستقبلهم.



وفي بني كنانة، حذرت مديرية الزراعة مزارعي اللوزيات وأصحاب البساتين من انتشار حشرات "الحفارات وسوس القلف والنمل الأبيض" التي تسبب أضرار بالغة للأشجار.



وقال مدير المديرية، المهندس أحمد الخصاونة، إنه ومن خلال الجولة الميدانية لشعبتي الإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي على بساتين اللوزيات تبين إصابة أحد البساتين فيها بحشرات الحفارات وسوس القلف مع ملاحظة وجود النمل الأبيض.



وشدد الخصاونة على ضرورة تفقد المزارع حرصا على منع انتشار هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أنها تسبب أضراراً بالغة للأشجار والأثاث المنزلي، بسبب تغذية النمل الأبيض على الخشب، ونتيجة لوجود أعداد هائلة من النمل على سيقان الشجر، حيث سيكون الضرر كبيرا إذا لم تتم المكافحة بأسرع وقت.



وافتتحت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات برنامج قيادة المدرسة التطويرية، المنفذ في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنين ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة وقاعة اجتماعات المديرية.



ويستهدف البرنامج فريق تطوير المدرسة بهدف تحسين كفايات المعلمين والمعلمات في بناء الخطة التطويرية وتطبيق عمليات التطوير بمهارة وكفاءة.



وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، أن الاستثمار في تدريب فرق التطوير المدرسي يمثل خطوة محورية نحو تحسين جودة التعليم، مشيراً إلى أهمية بناء الخطة التطويرية وفق احتياجات المدرسة الفعلية، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء التربوي وتحقيق الأهداف المنشودة.

