"أوقاف البلقاء" تحتفل بذكرى المولد النبوي

وقال مدير "أوقاف البلقاء"، الدكتور طالب العواملة، إن مولد الرسول الكريم كان بداية فجر جديد ونقطة تحول في مسيرة الإنسانية، إذ بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ويغرس في النفوس القيم العظيمة من عدل ورحمة وإحسان، وليكون قدوة للعالمين في الصدق والأمانة والوفاء.
وأضاف أنه في هذه المناسبة المباركة، علينا أن نحيي ذكرى الحبيب المصطفى، ليس بمجرد الكلمات أو الاحتفال، وإنما بالاقتداء بسنته، والتحلي بأخلاقه، ونشر رسالته السمحة بين الناس بالرحمة واللين والحكمة.
