"أوقاف البلقاء" تحتفل بذكرى المولد النبوي

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف محافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور محافظ البلقاء فيصل المساعيد، ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية، وجمع غفير من المواطنين.

وقال مدير "أوقاف البلقاء"، الدكتور طالب العواملة، إن مولد الرسول الكريم كان بداية فجر جديد ونقطة تحول في مسيرة الإنسانية، إذ بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ويغرس في النفوس القيم العظيمة من عدل ورحمة وإحسان، وليكون قدوة للعالمين في الصدق والأمانة والوفاء.