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أوقاف الرصيفة تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم للأئمة والمؤذنين

أوقاف الرصيفة
أوقاف الرصيفة
الثلاثاء، 25-02-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، المسابقة الرمضانية لحفظ وترتيل القرآن الكريم للأئمة والمؤذنين للعام الحالي، وذلك ضمن أنشطة المديرية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد الأحمد، إن المسابقة المخصصة للأئمة تتطلب حفظ القرآن الكريم كاملًا، على أن يكون المتسابق إمامًا في أحد مساجد اللواء، مع مراعاة جمال الصوت وإتقان أحكام التجويد، مشيرا إلى أن مسابقة المؤذنين تتطلب أن يكون المشارك مؤذنا في مساجد اللواء وحافظا لآخر 10 أجزاء من القرآن الكريم مع مراعاة جمالية الصوت وإتقان أحكام التجويد.


وأوضح الأحمد أن التسجيل في المسابقة مستمر حتى 2 آذار المقبل، فيما ستجرى المقابلات واختبارات التسميع يوم 19 آذار في دار القرآن الكريم النموذجية بمسجد عبادة بن الصامت في إسكان الأمير طلال، داعيا الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط الخاص في صفحة المديرية على موقع الفيسبوك.

 
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