"أوقاف الكورة" جهزت 32 مركزا شتويا لتحفيظ القرآن

وقال مدير "أوقاف الكورة"، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المديرية جهزت 32 مركزاً شتوياً لتحفيظ القرآن الكريم، توزعت بواقع 13 مركزا للذكور، و19 مركزاً للإناث موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.
وأشار إلى أن إقامة المراكز الشتوية جاءت لاستغلال أوقات الطلاب والطالبات في حفظ وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ومعرفة السنة النبوية الشريفة وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات، وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم، وبيان أهمية دور القرآن الكريم في خدمة المجتمع.
ولفت الى سلسلة الأنشطة الريادية خلال المراكز الشتوية المتضمنة إقامة لقاءات القراءات القرآنية لطلاب دور القرآن الكريم والرحلات التفاعلية إلى مقامات الصحابة، وإطلاق نادي المحافظة على البيئة والنشاطات البدنية والرياضية والصحية، وتبادل الخبرات بين دور القرآن الكريم على مستوى المديريات، وإقامة نادي الحوار القرآني، وعقد يوم قرآني بحضور أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
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