"أوقاف الكورة" جهزت 32 مركزا شتويا لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين بدورات المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، التابعة لمديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد، 1030 طالبا وطالبة.

اضافة اعلان



وقال مدير "أوقاف الكورة"، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المديرية جهزت 32 مركزاً شتوياً لتحفيظ القرآن الكريم، توزعت بواقع 13 مركزا للذكور، و19 مركزاً للإناث موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.



وأشار إلى أن إقامة المراكز الشتوية جاءت لاستغلال أوقات الطلاب والطالبات في حفظ وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ومعرفة السنة النبوية الشريفة وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات، وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم، وبيان أهمية دور القرآن الكريم في خدمة المجتمع.