إتفاقية تعاون أردنية مغربية لإنشاء أول معهد تدريب مهني متميز في عمان

الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء أول معهد "تكوين" مهني/مركب أردني مغربي متميز للتدريب المهني في العاصمة عمان.

ووقع عن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار وعن الجانب المغربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري بحضور سفيرة الأردن لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة.

واتفق الجانبان على وضع الخطة التنفيذية مباشرة لوضع حجر الأساس للمشروع في عمان والمباشرة في التنفيذ.

وقال البكار إن هذه الإتفاقية جاءت ثمرة للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات الأخوية الراسخة بين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على تمتين وتوطيد علاقة الأردن بالأشقاء العرب بشكل عام وهناك تقدير كبير للعلاقة المتجذرة مع الأشقاء في المملكة المغربية وأخيه جلالة الملك محمد السادس.

ونقل البكار شكر الأردن حكومة وشعبا لجلالة الملك محمد السادس على هذا التعاون المشترك التي يُسهم في تدريب الشباب الأردني على احتياجات سوق العمل.

 
 
