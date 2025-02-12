إتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية

وأكدّت بني مصطفى على أهمية قطاع الحضانات في تعزيز مشاركة المرأة الإقتصادية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال فيها، وارتباطه بتعزيز النمو المعرفي والاجتماعي والنفسي للأطفال، وبالتعليم المبكّر.
كما أشارت إلى أهمية الشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية الكندية في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية في قطاع الحضانات، والتي يستهدفها "مشروع بُكرة" الذي تديره الجمعية، وأهمية البرامج التي تنفذها، والتي أفضت إلى نتائج نوعية ملموسة على أرض الواقع.
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