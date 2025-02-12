إتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية

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الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومديرة مكتب الأردن لجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية، اليوم الأربعاء في مركز الوزارة، إتفاقية تعاون في مجال تحسين فرص مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتمكينها في إنشاء الحضانات المنزلية والمؤسّسية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال فيها. اضافة اعلان





وأكدّت بني مصطفى على أهمية قطاع الحضانات في تعزيز مشاركة المرأة الإقتصادية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال فيها، وارتباطه بتعزيز النمو المعرفي والاجتماعي والنفسي للأطفال، وبالتعليم المبكّر.



كما أشارت إلى أهمية الشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية الكندية في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية في قطاع الحضانات، والتي يستهدفها "مشروع بُكرة" الذي تديره الجمعية، وأهمية البرامج التي تنفذها، والتي أفضت إلى نتائج نوعية ملموسة على أرض الواقع.