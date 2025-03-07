إتلاف 13 ألف لتر من العصائر .. تفاصيل

09:41 م

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الوكيل الإخباري- شددت أمانة عمان الكبرى رقابتها الصحية خلال شهر رمضان المبارك على العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس، والتي تكون عرضة للتلف السريع، مما قد يشكل خطرًا على صحة المواطنين. اضافة اعلان





وخلال الأيام الستة الأولى من الشهر الفضيل، اتخذت دائرة الرقابة الصحية والمهنية عدة إجراءات قانونية، حيث تم:



تحرير 329 إنذارًا و120 مخالفة صحية.

إتلاف 13,459 لترًا من العصائر الفاسدة.

ترحيل 207 بسطات غير مرخصة.

إجراءات صارمة على المسالخ



وفيما يخص الرقابة على نظام المسالخ، قامت الأمانة بما يلي:

توجيه 15 إنذارًا و23 مخالفة.

إتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك 7 مرات ميدانيًا.



وتواصل فرق الرقابة أخذ العينات الغذائية بشكل دوري ضمن برنامج الرصد الرمضاني، إلى جانب:



بث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقديم محاضرات للتجار والمواطنين وطلاب المدارس حول الأنماط الصحية السليمة خلال شهر رمضان.



وأكدت الأمانة استمرار حملاتها المكثفة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية لضمان بيئة غذائية آمنة خلال الشهر الفضيل.

