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إجراءات وتحذيرات سعودية هامة لجميع المعتمرين الأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن مجموعة من الترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم حج هذا العام 1446 هـ، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتيسير أداء المناسك في أجواء من الأمن والطمأنينة.اضافة اعلان


وبالرجوع إلى الترتيبات والإجراءات الخاصة التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية فإن آخر موعد لدخول المعتمرين الأردنيين وغيرهم من جميع جنسيات العالم إلى المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 نيسان 2025م، على أن يكون آخر موعد لمغادرتهم المملكة يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.

 كما شددت الوزارة على أنه لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لأي شخص لا يحمل تأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.

 وأكدت أن الالتزام بهذه التعليمات ضروري لتفادي أية مخالفات قد تعرض صاحبها للعقوبات النظامية داخل المملكة العربية السعودية.
 
gnews

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