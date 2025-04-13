إجراءات وتحذيرات سعودية هامة لجميع المعتمرين الأردنيين

وبالرجوع إلى الترتيبات والإجراءات الخاصة التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية فإن آخر موعد لدخول المعتمرين الأردنيين وغيرهم من جميع جنسيات العالم إلى المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 نيسان 2025م، على أن يكون آخر موعد لمغادرتهم المملكة يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.
كما شددت الوزارة على أنه لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لأي شخص لا يحمل تأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.
وأكدت أن الالتزام بهذه التعليمات ضروري لتفادي أية مخالفات قد تعرض صاحبها للعقوبات النظامية داخل المملكة العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: 6.9 بالمئة نسبة نمو القطاع العام الماضي
-
اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة
-
7 إصابات في حوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة
-
خدمة إصدار الشهادات الحيوية في الأحوال المدنية إلكترونياً تدخل حيّز التنفيذ
-
الأردن يرحب بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في عُمان
-
وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق
-
الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن