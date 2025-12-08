ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4236.30 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي لامسه في الرابع من كانون الأول، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أيلول بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى فقدان القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث حيث أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
كازاخستان: الهجوم الأوكراني على منشأة لخط أنابيب قزوين لم يوقف صادرات النفط
-
الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر
-
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين
-
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول
-
سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي