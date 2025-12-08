ارتفاع أسعار الذهب عالميا

07:39 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.





وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4236.30 دولار للأوقية.



وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي لامسه في الرابع من كانون الأول، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.



ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أيلول بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى فقدان القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث حيث أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

