ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- حومت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، الاثنين، حيث يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع مما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بينما يترقبون المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات النفط من روسيا وفنزويلا.





وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06% إلى 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.12% إلى 60.15 دولار للبرميل.



وأغلق كلا العقدين جلسة الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 تشرين الثاني.



تُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 84% خفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات، ويركز المستثمرون على اتجاه سياسة البنك المركزي الأميركي والعوامل الداخلية المحركة.

