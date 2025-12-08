ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06% إلى 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.12% إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأغلق كلا العقدين جلسة الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 تشرين الثاني.
تُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 84% خفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات، ويركز المستثمرون على اتجاه سياسة البنك المركزي الأميركي والعوامل الداخلية المحركة.
