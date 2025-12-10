مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط

وقال مصدر عسكري تحدث شرط عدم كشف هويته إذ إنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام إن "عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية".
وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76".
ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله
-
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
-
تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية
-
بريطانيا تفرض قيودا على 5 كيانات وفردين كجزء من العقوبات ضد روسيا
-
الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا
-
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع
-
التصعيد الإسرائيلي يعطل الحياة الزراعية في جنوب سوريا