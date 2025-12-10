مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط

06:13 ص

الوكيل الإخباري- تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان. اضافة اعلان





وقال مصدر عسكري تحدث شرط عدم كشف هويته إذ إنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام إن "عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية".



وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76".



ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.

