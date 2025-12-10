الأربعاء 2025-12-10 08:22 ص

زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو

الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، لكن الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو.

وقال زيلينسكي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن واقعيون، ونرغب في الانضمام إلى الناتو بالفعل، وهذا أمر عادل برأيي".

وتابع: "لكننا نعرف بالتأكيد أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لا ترى أوكرانيا في الناتو حتى الآن. وإن روسيا بلا شك لا ترانا هناك".

 
 


