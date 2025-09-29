الإثنين 2025-09-29 10:35 ص
 

إدارة مكافحة المخدرات تفكك خلية جرمية مكوّنة من 14 شخصاً

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع الأردنيين
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 29-09-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات عملوا على مدار أسابيع على متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول خلية جرمية مرتبطة مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وقيامهم بتخزين كمّيات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة مادبا من أجل بيعها وترويجها .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد جمع كافة البيانات والمعلومات وحصر الأشخاص المشتبه بهم ومواقع تخزين المواد المخدرة جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أفراد الخلية وعددهم 14 شخصًا، فيما وجرى في التوقيت ذاته مداهمة مكان تخرين المخدرات وتفتيشه وضبط 160 كف حشيش ونصف كغم من مادة الكوكايين وكمّية من الحبوب المخدرة.

وفي محافظة البلقاء تمكّن فريق خاص من الإدارة من مداهمة وإلقاء القبض على أحد أخطر تجّار المخدرات ويُعد المسؤول عن تزويد مروجي المحافظة بالمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة وضُبط بحوزته 29 كف حشيش وأربعة أسلحة نارية.

فيما دوهم تاجر للمخدرات ضمن اختصاص البادية الوسطى وأُلقي القبض عليه أثناء نقله ومحاولة بيعه لكمّية من المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 50 كف حشيش.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

قفزة تاريخية في أسعار الذهب الأردني

اقتصاد محلي قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 29-9-2025

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي المصاب فى عملية الدهس بالضفة الغربية

عن

منوعات أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2163 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 698 طنًا، و196 طنًا من الورقيات. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأ

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية

أخبار محلية أمن الدولة تحيل بعضا من قضايا أموال الجماعة المحظورة إلى نائب عام عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة