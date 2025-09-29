إدارة مكافحة المخدرات تفكك خلية جرمية مكوّنة من 14 شخصاً

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد جمع كافة البيانات والمعلومات وحصر الأشخاص المشتبه بهم ومواقع تخزين المواد المخدرة جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أفراد الخلية وعددهم 14 شخصًا، فيما وجرى في التوقيت ذاته مداهمة مكان تخرين المخدرات وتفتيشه وضبط 160 كف حشيش ونصف كغم من مادة الكوكايين وكمّية من الحبوب المخدرة.
وفي محافظة البلقاء تمكّن فريق خاص من الإدارة من مداهمة وإلقاء القبض على أحد أخطر تجّار المخدرات ويُعد المسؤول عن تزويد مروجي المحافظة بالمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة وضُبط بحوزته 29 كف حشيش وأربعة أسلحة نارية.
فيما دوهم تاجر للمخدرات ضمن اختصاص البادية الوسطى وأُلقي القبض عليه أثناء نقله ومحاولة بيعه لكمّية من المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 50 كف حشيش.
