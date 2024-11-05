 
الثلاثاء 2024-11-05 04:03 م
 

إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية

ارادة ملكية
إرادة مـلكية
الثلاثاء، 05-11-2024 03:52 م
الوكيل الإخباري-    صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بترفيع عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربية، ومديرية الأمن العام، والدفاع المدني، والدرك، والمخابرات. اضافة اعلان
 
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