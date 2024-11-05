إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بترفيع عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربية، ومديرية الأمن العام، والدفاع المدني، والدرك، والمخابرات. اضافة اعلان

