إربد: دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي للأشجار

وفي ظل الظروف الجوية الحالية السائدة، إلى المبادرة بعمليات الري التكميلي للأشجار، خاصة وأن هذه الفترة حرجة في حياة شجرة الزيتون من حيث الإثمار.
وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فترة تمايز البراعم في أشجار الزيتون، بدأت منذ منتصف كانون الأول، وهي الفترة التي تتمايز فيها البراعم "البراعم الخضرية"، إلى البراعم الزهرية والتي تعطي الثمار مستقبلا.
وكان مزارعو الزيتون في محافظة إربد، حذروا من الظروف التي تمر فيها المنطقة؛ جراء انحباس مياه الأمطار لفترة طويلة، وتعرض الأشجار للجفاف في هذه المرحلة.
وأشار عبيدات إلى أن الأشجار في هذه المرحلة تحتاج إلى رطوبة كافية في هذه المرحلة الحساسة للحصول على الإنتاج الجيد مستقبلا.
ودعا مزارعو الزيتون في محافظة إربد أصحاب مزارع الزيتون إلى إجراء عمليات التقليم الشديد لأشجار الزيتون، وذلك للتخفيف من المجموعة الخضرية على الأشجار؛ تماشيا مع كميات الرطوبة المتوفرة في التربة، وهي كميات قليلة جدا، مشيرا إلى انه وللحفاظ على حياة الشجرة يجب على المزارعين القيام بهذا الإجراء مع إجراء عملية الري التكميلي للحفاظ على حياة الأشجار والحصول على محصول جيد للموسم المقبل.
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