 
الجمعة 2025-01-03 02:12 م
 

إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 03-01-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوة أمنيّة من إدارة البحث الجنائي داهمت أمس ، مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 3 طلبات أمنية بعد تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق شمال عمان .اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي الجمعة، أنّ الشخص المطلوب وعند محاولة إلقاء القبض عليه أبدى مقاومة شديدة وبادر بإطلاق النار باتجاه القوة، حيث تم التعامل معه لحين السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم .

ونتج عن المداهمة إصابة أحد رجال الأمن العام وأُسعف للمستشفى وحالته العامة جيدة وما زال قيد العلاج، كما أُسعف المطلوب إثر إصابته وهو كذلك قيد العلاج
 
gnews

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