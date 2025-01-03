إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان

وأضاف الناطق الإعلامي الجمعة، أنّ الشخص المطلوب وعند محاولة إلقاء القبض عليه أبدى مقاومة شديدة وبادر بإطلاق النار باتجاه القوة، حيث تم التعامل معه لحين السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم .
ونتج عن المداهمة إصابة أحد رجال الأمن العام وأُسعف للمستشفى وحالته العامة جيدة وما زال قيد العلاج، كما أُسعف المطلوب إثر إصابته وهو كذلك قيد العلاج
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