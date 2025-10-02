الخميس 2025-10-02 07:15 م
 

بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب
الخميس، 02-10-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-   لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتمال نشوب مواجهات بين الدول خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك سيكون "من أجل تحقيق المصالح"، في ظل ما وصفه بمحاولات الغرب فرض هيمنته وإملاءاته على العالم.اضافة اعلان


وقال بوتين، في تصريحات نُشرت اليوم الخميس (2 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، إن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الغربية، "لكنها لا ترغب في ترك سياسة الإملاءات"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله".

وأضاف الرئيس الروسي أن "أي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن"، لافتاً إلى أن "جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل"، ومؤكداً أن "لكل قوة حدودها".

وفي سياق حديثه عن العقوبات الغربية، أوضح بوتين أن خصوم روسيا "بذلوا قصارى جهدهم من أجل إخضاعها عبر العقوبات"، لكنه أكد أن بلاده "أظهرت فعالية في مقاومة التحديات غير المسبوقة".

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين موسكو والغرب على خلفية ملفات عدة، أبرزها الحرب في أوكرانيا والملفات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بها.

الجزيرة
 
 
