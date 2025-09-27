إصابة رجلي أمن عام أثناء إلقاء القبض على مطلوبين مسلّحين في عمان

12:40 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إحدى دوريات البحث الجنائي وأثناء قيامها بواجبها جنوب العاصمة اشتبهت بإحدى المركبات والتي لا تحمل لوحات أرقام وعند قيام طاقم الدورية بالنزول للتأكد من المركبة قام مَن بداخلها بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاههم مما أدى إلى إصابة أحد طواقم الدورية برتبة ملازم أول، ولاذ ثلاثة أشخاص داخلها بالفرار بين الأحياء السكنية.





وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرت متابعة الأشخاص وطلب تعزيز أمني من دوريات النجدة، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين المسلّحين فيما لاذ الثالث بالفرار.



وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرت متابعة المطلوب الثالث وتحديد مكان وجوده ومداهمته، حيث أقدم مرة أخرى بإطلاق النار باتجاه فريق المداهمة مما أدّى إلى إصابة أحد طواقم الفريق برتبة ملازم ثانٍ ، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المطلوب الثالث مما أدّى إلى إصابته وإلقاء القبض عليه.



مبيناً أنه جرى إسعاف رجلي الأمن العام إلى المستشفى وهما قيد العلاج، فيما وأُسعف المطلوب كذلك للمستشفى وضُبطت ثلاثة أسلحة نارية استُخدمت من قبل المطلوبين.



وبمباشرة التحقيق تبيّن أنّ المطلوبين والمشبوهين الثلاثة من ذوي الأسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات والسّرقات وحمل السلاح وغيرها، وأن المركبة التي بحوزتهم أخذت من أحد المواطنين ورفضوا إرجاعها له وما زال التحقيق جاريًا في القضية.