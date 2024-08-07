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إصابة ضابطين من مكافحة المخدرات خلال القبض على مطلوب في الأغوار الجنوبية

إدارة مكافحة المخدرات
إدارة مكافحة المخدرات




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:01 م

الوكيل الإخباري-   ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "مطلوب في قضايا اتجار المخدرات وترويجها" بعد مداهمة نفذتها في منطقة الأغوار الجنوبية بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الأربعاء.


وقال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان، إن "قوة أمنيّة داهمت أحد المطلوبين على قضايا اتجار المخدرات وترويجها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه اليوم في منطقة الأغوار الجنوبية".


وبين أن "فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات كان قد تولى متابعة الشخص المطلوب والمسجل بحقه قيود جرمية، وتم جمع المعلومات حول أنشطته الجرمية وتحركاته، وتم تحديد مكانه ومحاصرته، فبادر بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك، ونجم عن ذلك إصابة ضابطين من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، وحالتهم العامة متوسطة".


وأكد أن "القوة الأمنية تمكنت من متابعة الشخص المطلوب ومحاصرته وإلقاء القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته السلاح الناري".


من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام أنها "ماضية لإنفاذ العدالة وإلقاء القبض على كل من يحاول المساس بأمن المجتمع والمواطنين، لا سيما في حربها ضد تجار المواد المخدرة ومروجيها ومهربيها وكل من يتعامل بها من تجار الموت، وبالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة كافة".

gnews

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