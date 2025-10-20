الإثنين 2025-10-20 08:58 م
 

إضاءة الخزنة في البترا باللون الوردي

جانب من إضاءة الخزنة باللون الوردي
 
الإثنين، 20-10-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- أضاءت مديرية صحة إقليم البترا وبالتعاون مع مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، واجهة الخزنة الشهيرة في البترا الأثرية باللون الوردي، احتفاءً بشهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف في تشرين الأول.

وجاءت هذه المبادرة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتشجيع على الوقاية والعلاج المبكر، ضمن الجهود الوطنية الداعية إلى حماية صحة المرأة الأردنية ونشر ثقافة التوعية الصحية.


وأكد القائمون على المبادرة أن إضاءة الخزنة باللون الوردي تُجسّد رسالة البترا الإنسانية والحضارية، وتعكس التزام الأردن الدائم بالقضايا الصحية والإنسانية التي تمس حياة الإنسان وصحته.


وأشاروا إلى أن هذه الفعالية تُبرز أهمية التعاون بين القطاعات الصحية والسياحية والمجتمعية في تكريس ثقافة التوعية والسلامة، وتؤكد دور الأردن الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى والحفاظ على صحة وسلامة السيدات من خلال التوعية والكشف المبكر عن المرض.

 
 
