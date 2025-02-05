 
الأربعاء 2025-02-05 04:21 م
 

إطلاق التقرير النهائي لنتائج المسح الوطني للأمراض غير السارية

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
الأربعاء، 05-02-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-    أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية التقرير النهائي لنتائج المسح الوطني للأمراض غير السارية، والذي تم اعداده وتنفيذه بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قال رئيسه الدكتور عادل البلبيسي، ان الأمراض غير السارية من التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الأنظمة الصحية عالميا ومحليا، إذ تشكل السبب الرئيس للامراض  والوفيات في العالم، ومن ضمنها الأردن.

واضاف، إن إطلاق نتائج المسح الوطني يشكل خطوةً جوهرية نحو رسم سياسات صحية قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان استجابة فاعلة تسهم في الوقاية من هذه الأمراض والحد من عوامل خطورتها.

وبين ان المركز يؤمن بأن الوقاية والاستعداد المبكر هما حجر الأساس لمواجهة التحديات الصحية، والحرص على التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي من أجل تبني أفضل الممارسات والسياسات الصحية الفعالة، وبما يعزز القدرة على التصدي لهذا التحدي الصحي الكبير.

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واشار البلبيسي إلى السعي لمشاركة نتائج التقرير مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية، والتي أصبحت تمثل تحديا صحيا، وتفرض عبئا صحيا واقتصاديا على النظم الصحية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للحد من آثارها من خلال الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعّال.

 
gnews

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