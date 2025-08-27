وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء

الأربعاء 2025-08-27 05:19 م
 

الأربعاء، 27-08-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من وزارة الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، برئاسة معاون وزير شؤون الطوارئ، الأربعاء، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقبالهم قائد سلاح الجو وقائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

وجاءت الزيارة تكريماً لجهود القوات المسلحة الأردنية وتثمين دورها البارز في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المناطق السورية، الأمر الذي عكس العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف الظروف والمواقف لدعم الأشقاء خلال الأزمات.


وخلال اللقاء، أشاد الوفد الضيف بسرعة الاستجابة وكفاءة مرتبات القوات المسلحة الأردنية المشاركة، مؤكداً أن جهودهم كان لها أثر كبير في السيطرة على الحرائق واحتواء انتشارها، مثمناً الأداء المتميز والاحترافي للطيارين والمرتبات المشاركة في تنفيذ مهامهم الإنسانية والإغاثية.

 
 
