وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء

وجاءت الزيارة تكريماً لجهود القوات المسلحة الأردنية وتثمين دورها البارز في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المناطق السورية، الأمر الذي عكس العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف الظروف والمواقف لدعم الأشقاء خلال الأزمات.
وخلال اللقاء، أشاد الوفد الضيف بسرعة الاستجابة وكفاءة مرتبات القوات المسلحة الأردنية المشاركة، مؤكداً أن جهودهم كان لها أثر كبير في السيطرة على الحرائق واحتواء انتشارها، مثمناً الأداء المتميز والاحترافي للطيارين والمرتبات المشاركة في تنفيذ مهامهم الإنسانية والإغاثية.
