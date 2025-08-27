شحن أول دفعة من النفط السوري الخام

الوكيل الإخباري- تستعد مجموعة "فيتول" السويسرية لشحن أول دفعة من النفط الخام السوري بعد رفع العقوبات الغربية عن دمشق، في خطوة تعتبر مهمة لإنعاش قطاعي الطاقة والاقتصاد في البلاد .



وستنقل مجموعة "فيتول"، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط عالميا، إلى مصفاة في إيطاليا، وفقا لشخص مطلع. وأضاف المصدر أنه من المقرر تحميل الشحنة اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



وفي يوليو الماضي، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية لعقود، وذلك بهدف تعزيز اقتصادها المتعثر ودعم الحكومة الجديدة. وقبل شهرين، كذلك رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا.



وقبل العام 2011، كان إنتاج البلاد من النفط مئات الآلاف من البراميل يوميا، لكن هذا الإنتاج تباطأ بشكل كبير مع اندلاع الأزمة السورية.



وفي الشهر الماضي، طرحت وزارة الطاقة السورية مناقصة لبيع نحو 500 ألف برميل من النفط الخام متوسط الكثافة وعالي الكبريت.