أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

وأوضحت الشركة أنها ستقيم حدثاً افتراضياً يُبث، يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، للإعلان عن سلسلة هواتفها "آيفون 17" والعديد من الأجهزة الأخرى، إضافة إلى منتجات جديدة.
وأرفقت "أبل" إعلانها بشعار "awe dropping"، وأظهرت نسخة من شعارها كما لو أنها التقطت بكاميرا حرارية.
ولم يقدم الإعلان أي دلالات واضحة بشأن الأجهزة الجديدة التي سيُعلن عنها في هذا الحدث.
ووفقاً للتقارير، يُتوقع أن تطلق "أبل" مجموعة جديدة من هواتف آيفون بتصميم محدّث، وأبرزها هاتف "آيفون 17 آير"، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
كما يُرجح أن تكشف الشركة عن خطط لتطوير تصميمات هواتفها لتشمل أجهزة قابلة للطي، إلى جانب تغييرات في أشكال أجهزتها الأخرى خلال السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، من المتوقع أن تقدم "أبل" نسخة محسّنة من واجهة "Liquid Glass" التي كشفت عنها في يونيو، والتي تمنح جميع أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" مظهراً نصف شفاف، ويعتقد البعض أن هذا التصميم قد يعكس شكل الأجهزة الجديدة التي ستشهد تغييرات جذرية.
واعتمدت أبل نهجاً جديداً في تقديم منتجاتها خلال الأعوام الأخيرة، إذ تقيم فعاليات افتراضية للكشف عنها، مع حضور محدود لبعض الصحفيين في مقر الشركة.
سكاي نيوز
