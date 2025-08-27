الأربعاء 2025-08-27 07:00 م
 

أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"
أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"
 
الأربعاء، 27-08-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة "أبل"، الثلاثاء، أنها ستطلق سلسلة هواتفها وإصداراتها الجديدة في حدث خاص، يوم 9 سبتمبر المقبل.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أنها ستقيم حدثاً افتراضياً يُبث، يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، للإعلان عن سلسلة هواتفها "آيفون 17" والعديد من الأجهزة الأخرى، إضافة إلى منتجات جديدة.

وأرفقت "أبل" إعلانها بشعار "awe dropping"، وأظهرت نسخة من شعارها كما لو أنها التقطت بكاميرا حرارية.

ولم يقدم الإعلان أي دلالات واضحة بشأن الأجهزة الجديدة التي سيُعلن عنها في هذا الحدث.

ووفقاً للتقارير، يُتوقع أن تطلق "أبل" مجموعة جديدة من هواتف آيفون بتصميم محدّث، وأبرزها هاتف "آيفون 17 آير"، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت".

كما يُرجح أن تكشف الشركة عن خطط لتطوير تصميمات هواتفها لتشمل أجهزة قابلة للطي، إلى جانب تغييرات في أشكال أجهزتها الأخرى خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، من المتوقع أن تقدم "أبل" نسخة محسّنة من واجهة "Liquid Glass" التي كشفت عنها في يونيو، والتي تمنح جميع أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" مظهراً نصف شفاف، ويعتقد البعض أن هذا التصميم قد يعكس شكل الأجهزة الجديدة التي ستشهد تغييرات جذرية.

واعتمدت أبل نهجاً جديداً في تقديم منتجاتها خلال الأعوام الأخيرة، إذ تقيم فعاليات افتراضية للكشف عنها، مع حضور محدود لبعض الصحفيين في مقر الشركة.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مناسبات هاشم محمد كامل عبنده.. مبارك النجاح بالتوجيهي

الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

أخبار محلية الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

ا

أخبار محلية الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

أخبار محلية جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

ل

مناسبات محمد العزب.. مبارك الماجستير

أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

تكنولوجيا أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

لا

فلسطين نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس.. وحربنا مستمرة منذ 3500 عام



 
 





الأكثر مشاهدة