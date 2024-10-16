إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام 2024-2027

وتأتي هذه الخطة في إطار جهود المجلس المستمرة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز حقوقهم، حيث تهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج توفر بيئة تعليمية تعلميّة دامجة وداعمة، ويعكس التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية التزام الجميع بتحقيق هذه الأهداف.
وتتضمن الخطة مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الهيكل التنظيمي والسياسات والتشريعات، والإعلام وكسب التأييد، فضلاً عن المسح والتشخيص والإحالة، كما تتطرق إلى إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وبرامج التعلم والتعليم التي توفر تعليم نوعي وجيد، وبناء القدرات وتوفير الموارد البشرية.
وركزت الخطة للأعوام الثلاث المقبلة على مرحلة ما قبل المدرسة، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالتعليم، كذلك، تشمل الأبحاث والدراسات وقواعد البيانات لتعزيز التعليم الدامج ودعم حقوق الطلبة ذوي الاعاقة.
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