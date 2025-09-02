إطلاق حملة نظافة بلواء الطيبة

الوكيل الإخباري- أطلقت متصرفية لواء الطيبة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة مشتركة لرفع مستوى النظافة في مناطق اللواء.

وقال متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي، خلال اجتماع تنسيقي للحملة بحضور رئيس لجنة بلدية الطيبة ثابت الشريدة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وممثلي الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، إن الحملة التي تحمل شعار "النظافة سلوك والحفاظ عليها التزام"، تأتي في إطار المسؤولية المشتركة للارتقاء بمستوى النظافة العامة، بهدف ترسيخ ثقافة النظافة كسلوك يومي وممارسة مستدامة، وليس مجرد نشاط وقتي.



وأكد الرومي، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الدوائر الرسمية والهيئات الأهلية، لضمان نجاح الحملة وتحقيق نتائجها المرجوة، وايجاد أثر ملموس في الواقع البيئي والخدمي في اللواء.



وجرى خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للحملة التي تمتد من مطلع أيلول وحتى نهاية تشرين الأول، وتشمل تكثيف أعمال البلدية في جمع النفايات، وصيانة الحاويات، ومعالجة المكاره الصحية، وتنفيذ برامج توعوية وتربوية في المدارس لتعزيز سلوك النظافة لدى الطلبة.