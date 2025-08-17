الأحد 2025-08-17 11:27 م
 

إطلاق معسكر "الأمن السيبراني" للقطاع المالي والمصرفي

جانب من المعسكر
 
الوكيل الإخباري- افتتح نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، اليوم الأحد، فعاليات المعسكر التدريبي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في نسخته الثانية لعام 2025.

وأكد الوشاح، خلال الافتتاح، أن الأمن السيبراني بات اليوم عنصرا محوريًا في حماية استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها يمثل الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، وضمان حماية مصالح المتعاملين وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.


من جانبه، قال المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي، المهندس إبراهيم الشافعي، إن هذا الاستثمار في العنصر البشري محرك رئيسي لدعم قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات السيبرانية ويشجعها على التوسع في تقديم الخدمات المالية عبر القنوات الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.


ويهدف المعسكر الى رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية مستدامة وفضاء رقمي آمن في المملكة.


ويتضمن المعسكر بنسخته الثانية عدة مسارات تدريبية تشتمل على: تدريب فني متوسط ومتقدم، ومساقات لإدارة المخاطر والامتثال، وفحوصات الاختراق وكشف الثغرات، والمخاطر السيبرانية المتعلقة بالتقنيات الناشئة.


ويتيح المعسكر للمشاركين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة من أبرز الجهات العالمية الرائدة في التدريب على الأمن السيبراني، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات والتقنيات في هذا المجال الحيوي، وسيتم تدريب 311 موظفاً من القطاع للحصول على 1040 شهادة فنية ومهنية متخصصة في مختلف المجالات سابقة الذكر.

 
 
