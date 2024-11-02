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إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

البحر الميت
البحر الميت
السبت، 02-11-2024 03:07 م

الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم السبت عن تعرض 5 لوحات كهربائية على طريق البحر الميت إلى إطلاق نار أمس الجمعة، مما أدى لتعطل الإنارة على الطريق.

وقالت الوزارة إن اطلاق النار على لوحات الكهرباء دون مبرر وغير مفهوم، وستحتاج صيانتها إلى تكاليف باهضة، مشيرة إلى أن الأمر يتكرر في المناطق كافة.

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وبينت أن وزارة الأشغال تدرس حلول فنية وهندسية للحد من العبث الذي تتعرض له شبكة إنارة الطرق، مما يعطل إنارتها ويكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة ومتوالية، حيث تقوم الوزارة باستبدال الكوابل النحاسية بكوابل الألمنيوم ودراسة استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في إنارة الطرق.

يأتي هذا عقب توالي حالات العبث والاعتداء على وحدات الانارة وكوابل التوصيل واللوحات الكهربائية، التي تقع أحياناً بهدف سرقة الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية، أو بهدف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأحيانا عبث دون مبرر وغير مفهوم كالذي تعرضت له خمسة لوحات كهربائية مساء أمس من خلال إطلاق النار عليها على طريق البحر الميت مما أدى لتعطل الإنارة على الطريق.

 
gnews

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