إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

وقالت الوزارة إن اطلاق النار على لوحات الكهرباء دون مبرر وغير مفهوم، وستحتاج صيانتها إلى تكاليف باهضة، مشيرة إلى أن الأمر يتكرر في المناطق كافة.
يأتي هذا عقب توالي حالات العبث والاعتداء على وحدات الانارة وكوابل التوصيل واللوحات الكهربائية، التي تقع أحياناً بهدف سرقة الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية، أو بهدف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأحيانا عبث دون مبرر وغير مفهوم كالذي تعرضت له خمسة لوحات كهربائية مساء أمس من خلال إطلاق النار عليها على طريق البحر الميت مما أدى لتعطل الإنارة على الطريق.
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