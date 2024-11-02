إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم السبت عن تعرض 5 لوحات كهربائية على طريق البحر الميت إلى إطلاق نار أمس الجمعة، مما أدى لتعطل الإنارة على الطريق.



وقالت الوزارة إن اطلاق النار على لوحات الكهرباء دون مبرر وغير مفهوم، وستحتاج صيانتها إلى تكاليف باهضة، مشيرة إلى أن الأمر يتكرر في المناطق كافة.

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