إعلان من إدارة الترخيص إلى أهالي إربد

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا - الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.