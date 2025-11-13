مشروع المركز العالمي لتغير المناخ يعلن دعم مبادرات ريادية أردنية

07:31 م

الوكيل الإخباري- أعلن "مشروع المركز العالمي لتغير المناخ (GC3WEFH)" عن دعمه خلال الفترة المقبلة لمجموعة من المبادرات الريادية التي تقدمت بها مؤسسات أردنية محلية ذات طابع مدني. اضافة اعلان





وقال مدير المشروع الدكتور وائل الدليمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم اختيار مجموعة من مقترحات المشاريع التي قُدمت والتي تسعى لمواجهة التحديات المناخية وتأثيراتها السلبية على القطاعات الحيوية، حيث سيصار إلى تمويلها ومتابعة تنفيذها واقعيًا من قبل الشركاء المحليين في الأردن.



وأضاف الدليمي أن المشروع يعمل ضمن محاور عديدة ويشمل شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، مثل جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، وجامعة تكساس إيه أند إم، إلى جانب جامعات أردنية رائدة، مثل الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجمعية العمل المناخي.



وأوضح أنه تم تمويل ودعم العديد من المبادرات خلال العامين الحالي والماضي، والتي أولت جميعها اهتمامًا كبيرًا لإشراك المجتمعات المحلية واللاجئين في تصميم وتنفيذ الحلول البيئية، ومن أبرز المبادرات في هذا الشأن، إنشاء مجلس استشاري مجتمعي يضم أشخاصًا مختصين من المجتمعات المحلية، حيث يعمل المجلس على تقديم المشورة والمساهمة في تحسين المشاريع وضمان فعاليتها.



وبين أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في إيجاد حلول لبعض التحديات المناخية والبيئية في الأردن، ومنها شح المياه واستغلال المصادر البديلة للطاقة وربط تأثير التغيرات المناخية بالصحة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن المشروع بشكل عام يتوافق تمامًا مع الخطط الحكومية الأردنية في هذه المجالات.