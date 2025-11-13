افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

07:13 م

الوكيل الإخباري- افتتحت الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيسة مجلس مركز زها الثقافي، بحضور المدير التنفيذي للمركز رانية صبيح، وممثلة منظمة "فان لير" فرح جادالله، مناطق الألعاب الخارجية وقاعة "الكراميش" في مركز زها الثقافي في عمان.





وجرى تطوير مرافق المركز لتلبية احتياجات الأطفال دون سن الخامسة، بالشراكة مع المنظمة ومؤسسة "سوبر بوول"، مع التركيز على تصميم وتنفيذ ورش وأنشطة مخصصة للطفولة المبكرة.



وشمل المشروع، إنشاء ثلاث مناطق جديدة مخصصة للعب والاكتشاف للأطفال دون الخامسة، إضافة إلى إعادة تأهيل قاعة "الكراميش" للأطفال.



وقالت صبيح، إن تطوير مرافق المركز جاء لتوفير بيئات تعليمية وترفيهية آمنة ومحفزة للأطفال، وتحديدًا فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، ودعم تنمية قدرات الأطفال.



من جهتها، قالت جادالله، إن تطوير المساحات المخصصة للعب والاكتشاف يهدف إلى دعم تنمية الطفل الشاملة، وتعزيز تفاعل الأطفال مع محيطهم بطريقة تفاعلية تشجع على التعلم والاكتشاف.



ويأتي المشروع ضمن مبادرة "Urban95" التي تسعى من خلالها منظمة "فان لير" إلى تعزيز البيئات الحضرية لتكون أكثر أمانًا وشمولاً وحيوية، بما يمنح الأولوية للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم، من خلال تحسين الوصول إلى المساحات العامة الصديقة للطفل، وتعزيز البنية التحتية للمشاة، وزيادة فرص المشاركة في برامج الطفولة المبكرة.

