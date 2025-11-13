تباين أداء الأسواق الأوروبية مع انتهاء الإغلاق في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الخميس، مقلصةً مكاسبها السابقة مع انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.52 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.65 بالمئة.



في المقابل، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.51 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.2 بالمئة.



ولم يشهد مؤشر إيبكس 35 الإسباني أي تغيير يُذكر.