تباين أداء الأسواق الأوروبية مع انتهاء الإغلاق في الولايات المتحدة

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.52 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.65 بالمئة.
في المقابل، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.51 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.2 بالمئة.
ولم يشهد مؤشر إيبكس 35 الإسباني أي تغيير يُذكر.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026
-
روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس
-
الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية
-
جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء