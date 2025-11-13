الخميس 2025-11-13 09:37 م
 

تباين أداء الأسواق الأوروبية مع انتهاء الإغلاق في الولايات المتحدة

ب
أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الخميس، مقلصةً مكاسبها السابقة مع انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .


وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.52 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.65 بالمئة.


في المقابل، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.51 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.2 بالمئة.


ولم يشهد مؤشر إيبكس 35 الإسباني أي تغيير يُذكر.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شوربة العدس

أخبار محلية مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية

ل

أخبار محلية عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

طب وصحة علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

ل

اقتصاد محلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

حماس تنعى شهيدي الخليل

فلسطين حماس تنعى شهيدي الخليل

ب

مناسبات طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا

ل

مناسبات الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة

"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس

فلسطين إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس



 
 



الأكثر مشاهدة