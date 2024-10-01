إغلاقات وتحويلات في طرق عمان الجمعة (تفاصيل)

وبينت ادارة السير، أنه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً الى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن مسار سباق ال 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.
وكما سيتم اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.
وأكدت ادارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية تسهيلاً على المواطنين ، وتشير الى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: اللعب بالنسيج الأردني ممنوع.. ورجال الأمن يستحقون التبجيل
-
الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي
-
الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة
-
الحكومة تعلن تحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني
-
الحكومة: إرسال طائرة مساعدات للأشقاء في لبنان اليوم الثلاثاء
-
رئيس بلدية مادبا: نصيد الكلاب الضالة.. ولا ننكر انتشارها
-
البدء بقبول طلبات الراغبين بالانتقال من كلية إلى أخرى لقسم الدبلوم المتوسط
-
" الشؤون الفلسطينية" تحصل على المركز الثالث لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز