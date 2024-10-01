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إغلاقات وتحويلات في طرق عمان الجمعة (تفاصيل)

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، انه وبالتزامن مع قرب انطلاق برومين ماراثون عمان والذي سيقام يوم الجمعة في الرابع من تشرين الأول، عن وجود بعض الاغلاقات والتحويلات المرورية للطرق.اضافة اعلان


وبينت ادارة السير، أنه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً الى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن مسار سباق ال 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.

وكما سيتم اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت ادارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية تسهيلاً على المواطنين ، وتشير الى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد
 
gnews

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