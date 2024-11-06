إغلاق تلفريك عجلون لمدة 8 أيام اعتبارا من 12 الشهر الحالي لإجراء الصيانة

الوكيل الإخباري- أعلنت المناطق التنموية اليوم الأربعاء، إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لغايات إجراء الصيانة نصف سنوية ولمدة 8 أيام.

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وقالت المناطق التنموية إن الإغلاق سيبدأ من تاريخ 12 إلى 19 تشرين الثاني، وذلك تحقيقا لجميع متطلبات الأمان بحسب الإجراءات الفنية وتعليمات السلامة العامة للزوّار.