إغلاق تلفريك عجلون لمدة 8 أيام اعتبارا من 12 الشهر الحالي لإجراء الصيانة

وقالت المناطق التنموية إن الإغلاق سيبدأ من تاريخ 12 إلى 19 تشرين الثاني، وذلك تحقيقا لجميع متطلبات الأمان بحسب الإجراءات الفنية وتعليمات السلامة العامة للزوّار.
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