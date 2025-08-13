إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة

11:10 ص

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال عطاء فتح وتعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة في منطقة كفرنجة، ضمن خطة البلدية الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين.





وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إن الطريق سيكون مغلقًا جزئيًا أمام حركة السير خلال فترة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع التحويلات المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة لضمان السلامة العامة.



وأكد أن هذه الأعمال تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي إطار خطة البلدية لتحسين واقع الطرق في مختلف أحياء المنطقة، مبينًا أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.



ودعا العرود المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية واتباع الإرشادات المرورية خلال فترة العمل، بما يضمن إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة.