إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة

وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إن الطريق سيكون مغلقًا جزئيًا أمام حركة السير خلال فترة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع التحويلات المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة لضمان السلامة العامة.
وأكد أن هذه الأعمال تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي إطار خطة البلدية لتحسين واقع الطرق في مختلف أحياء المنطقة، مبينًا أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
ودعا العرود المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية واتباع الإرشادات المرورية خلال فترة العمل، بما يضمن إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة.
-
أخبار متعلقة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد
-
المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر
-
4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي
-
بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم
-
الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون