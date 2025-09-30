الثلاثاء 2025-09-30 06:57 م
 

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 30-09-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الموافق الأول والثاني من تشرين الأول 2025.اضافة اعلان


وقالت الإدارة، إن حركة السفر ستعود كالمعتاد ابتداءً من يوم الجمعة الثالث من تشرين الأول، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد عمل الجسر وقرارات فتحه أو إغلاقه.
 
 
