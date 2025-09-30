إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

وقالت الإدارة، إن حركة السفر ستعود كالمعتاد ابتداءً من يوم الجمعة الثالث من تشرين الأول، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد عمل الجسر وقرارات فتحه أو إغلاقه.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية
-
جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة
-
التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية
-
"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"
-
الأردن يشارك العالم إحياء اليوم الدولي لكبار السن
-
تطور الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل الترجمة في يومها العالمي