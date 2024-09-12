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إغلاق شارع الجيش منتصف ليلة الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 12-09-2024 03:54 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستقوم بعد منتصف ليلة الجمعة، بالتعاون مع إدارة السير المركزية بفك جسر المشاة الحديدي الواقع بمنطقة ماركا / شارع الجيش (أوتوستراد الزرقاء) و تحديداً امام شركة بيبسي، من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً.اضافة اعلان


وبين مدير دائرة عمليات المرور في امانة عمان المهندس عبدالله الجبور، أنه سيتم إغلاق كلي لشارع الجيش بالتناوب اثناء فترة فك الجسر مع تأمين طريق بديل وتحويلات حفاظا على السلامة العامة، على النحو التالي:

السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء الإنعطاف يميناً الى شارع زنوبيا و من ثم الإنعطاف يميناً بإتجاه دوار زمزم و من ثم يساراً الى شارع بيعة العقبة والإستمرار للوصول إلى شارع الحزام و الدوران من الإشارة الضوئية بإتجاه شارع الجيش والزرقاء .

والسير القادم من الزرقاء بإتجاه عمان الإتجاه نحو اليمين من جسر الحزام الدائري و من ثم الإتجاه يمين الى شارع باقر الليثي حتى الوصول الى شارع ابو قاسم الشابي و ثم الإنعطاف يساراً الى شارع الملك عبدالله الأول و الإلتفاف من جسر ماركا بإتجاه عمان علماً بأنه سوف يتم تأمين الموقع بوسائل السلامة العامة و الشواخص الإرشادية اللازمة .
 
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