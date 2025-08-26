إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

07:22 م

الوكيل الإخباري- حصدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جائزة "أفضل قصة نجاح في القطاع العام"، وذلك خلال مشاركتها في قمة مُلهم التي عقدت في عمّان بمشاركة نخبة من المبدعين والروّاد والمؤسسات في مختلف المجالات.





وجاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الوزارة في قيادة مسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ولدورها المتميز وإسهاماتها المؤثرة في خدمة المجتمع.



وتسلمت الجائزة أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات القمة تحت رعاية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. وأعربت الزعبي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه تكريم لجهود كوادر الوزارة كافة في قيادة التحول الرقمي، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الحلول الرقمية.



وأضافت أن هذه الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة الابتكار والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن، مشددة على أن رضا المواطن يظل المعيار الأهم لقياس كفاءة العمل الحكومي.



وتُعد قمة مُلهم من أبرز الفعاليات التي شهدتها عمّان مؤخرًا، إذ سلطت الضوء على قصص النجاح والمبادرات والأفكار التي تصنع التغيير من مواقعها، وتُحدث فرقًا حقيقيًا في مجتمعاتها وأوطانها، في مختلف القطاعات والمجالات.