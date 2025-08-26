إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

وجاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الوزارة في قيادة مسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ولدورها المتميز وإسهاماتها المؤثرة في خدمة المجتمع.
وتسلمت الجائزة أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات القمة تحت رعاية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. وأعربت الزعبي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه تكريم لجهود كوادر الوزارة كافة في قيادة التحول الرقمي، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الحلول الرقمية.
وأضافت أن هذه الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة الابتكار والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن، مشددة على أن رضا المواطن يظل المعيار الأهم لقياس كفاءة العمل الحكومي.
وتُعد قمة مُلهم من أبرز الفعاليات التي شهدتها عمّان مؤخرًا، إذ سلطت الضوء على قصص النجاح والمبادرات والأفكار التي تصنع التغيير من مواقعها، وتُحدث فرقًا حقيقيًا في مجتمعاتها وأوطانها، في مختلف القطاعات والمجالات.
-
أخبار متعلقة
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة
-
السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا
-
توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان
-
وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار
-
وزير النقل يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون
-
الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد