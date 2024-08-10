إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار

وأكد مؤسس ورئيس الملتقى الدكتور المهندس "محمد أيمن" الرفاعي، في بيان صحافي اليوم السبت، أن قرار إنشاء هذا الصندوق يتفق وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك بأن يساهم المغتربون الأردنيون في الاستثمار والتنمية المحلية في المملكة، وهو هدية وطنية من الملتقى للوطن، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.
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