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إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار

رئيس الملتقى
رئيس الملتقى




 

السبت، 10-08-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   قرر المؤتمر الثاني لملتقى نشامى الجالية الأردنية حول العالم، الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، إنشاء (صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار) بمساهمة مشتركة من المغتربين تقدر بحوالي 120 مليون دينار سنويا، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.


وأكد مؤسس ورئيس الملتقى الدكتور المهندس "محمد أيمن" الرفاعي، في بيان صحافي اليوم السبت، أن قرار إنشاء هذا الصندوق يتفق وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك بأن يساهم المغتربون الأردنيون في الاستثمار والتنمية المحلية في المملكة، وهو هدية وطنية من الملتقى للوطن، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.

gnews

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