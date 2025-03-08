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إنقاذ 17 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في محافظتي الكرك ومادبا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 08-03-2025 12:59 ص
الوكيل الإخباري-  واصلت كوادر مديرية الدفاع المدني جهودها المبذولة لتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها خلال حالة عدم الاستقرار الجوي وما صاحبها من أمطار نتج عنها تشكّل للسيول في مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان


وأنقذت فرق الدفاع المدني في الساعات الأخيرة 17 شخصاً، منهم شخصان في محافظة مادبا و 15 شخصا آخر في محافظة الكرك.

وفي التفاصيل، بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ الفرق المختصة من مديرية دفاع مدني الكرك تمكنت من إنقاذ (15) شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار بمنطقة الحربية في محافظة الكرك، حاصرتهم المياه داخل مركباتهم، وعملت فرق الإنقاذ على فتح الطريق أمامهم بواسطة لودر وتأمينهم إلى منطقة آمنة وهم بحالة صحية جيدة.

فيما تمكّنت كوادر دفاع مدني مادبا من إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه الأمطار أثناء مسيرهما بالقرب من أحد مجاري السيول في منطقة الشموط في محافظة مادبا.

وأضاف، أنّ فرق الإنقاذ تحركت سيراً على الأقدام لمسافة ٢ كم   للوصول إلى المحاصرَين وعملت على سحبهما وتأمينهما وكانّا بحالة صحية جيدة لم تستدعِ النقل إلى المستشفى.

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو المركبات أثناء ارتفاع منسوب مياه الأمطار كما تهيب  بقاطني الوحدات السكنية المتنقلة وبيوت الشعر الانتقال لأماكن مرتفعة وأكثر اماناً.
 
 
gnews

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