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اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"

جعفر حسان خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل
جعفر حسان خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل
الإثنين، 06-01-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   شهد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسُّع في "برومين الأردن" ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.

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وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة بين البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.

 
gnews

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