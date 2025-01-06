اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة بين البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد أحد المحاور المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.
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