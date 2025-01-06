اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"

الوكيل الإخباري- شهد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسُّع في "برومين الأردن" ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.

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