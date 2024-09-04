اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة

الوكيل الإخباري- وقع رئيسا هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، محمود التميمي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الخدمة والإدارة العامة.

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وتأتي الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرة تفاهم وقعها الجانبان ببغداد في أيار 2023، لوضع إطار تفصيلي منظم وموجه لبرنامج العمل للعامين 2024 و2025، ولتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإدارة العامة، وتجسيداً للعلاقة الخاصة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.