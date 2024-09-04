اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة

وتأتي الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرة تفاهم وقعها الجانبان ببغداد في أيار 2023، لوضع إطار تفصيلي منظم وموجه لبرنامج العمل للعامين 2024 و2025، ولتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإدارة العامة، وتجسيداً للعلاقة الخاصة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وثمن الناصر التطورات التي شهدتها الجمهورية العراقية الشقيقة في مختلف المجالات، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة، معربا عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات وهذا التعاون، الذي سيشمل عدة جوانب جرى التوافق عليها بموجب "برتوكول" التعاون الثنائي الذي صادقت عليه اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في أيار الماضي في عمان.
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