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اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية "الطيران الكويتية"

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الثلاثاء، 07-01-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وكلية تكنولوجيا الطيران (CAT) الكويتية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تخدم قطاع الطيران والتكنولوجيا.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، وعن الكلية نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور عيسى السعدي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئات الأكاديمية.


وأكد السالم، أن الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، والتكامل بين التعليم النظري والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية تطلعات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

 
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