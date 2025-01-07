اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية "الطيران الكويتية"

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وكلية تكنولوجيا الطيران (CAT) الكويتية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تخدم قطاع الطيران والتكنولوجيا.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، وعن الكلية نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور عيسى السعدي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئات الأكاديمية.