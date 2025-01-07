اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية "الطيران الكويتية"

وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، وعن الكلية نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور عيسى السعدي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئات الأكاديمية.
وأكد السالم، أن الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، والتكامل بين التعليم النظري والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية تطلعات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
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