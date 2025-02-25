اتفاقية للتوعية بين زها الثقافي والجمعية الملكية الصحية

ووقع الاتفاقية عن المركز مديرته التنفيذية رانيه صبيح، وعن الجمعية المدير العام الدكتورة أمل عريفج.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في تطبيق بعض الأنشطة والبرامج التوعوية التي تديرها الجمعية في مراكز زها في مختلف المحافظات.
وبموجبها سيعمل مركز زها على تنسيب المتدربين لحضور الورشات التدريبية المنعقدة من قبل الجمعية الخاصة بالبرامج والتي سيتم تطبيقها في زها.
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