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اتفاقية للتوعية بين زها الثقافي والجمعية الملكية الصحية

اتفاقية للتوعية بين زها الثقافي والجمعية الملكية الصحية
اتفاقية للتوعية بين زها الثقافي والجمعية الملكية الصحية
الثلاثاء، 25-02-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-    وقع مركز زها الثقافي والجمعية الملكية للتوعية الصحية، اتفاقية تعاون مشترك لتطبيق برامج صحية تُعنى بالتوعية بمرض السكري، وتنفيذ تدريبات وفعاليات ومبادرات تستهدف جميع شرائح المجتمع المحلي في جميع محافظات المملكة.

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ووقع الاتفاقية عن المركز مديرته التنفيذية رانيه صبيح، وعن الجمعية المدير العام الدكتورة أمل عريفج.


وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في تطبيق بعض الأنشطة والبرامج التوعوية التي تديرها الجمعية في مراكز زها في مختلف المحافظات.


وبموجبها سيعمل مركز زها على تنسيب المتدربين لحضور الورشات التدريبية المنعقدة من قبل الجمعية الخاصة بالبرامج والتي سيتم تطبيقها في زها.

 
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