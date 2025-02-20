اجتماع حكومي لبحث تطوير المعابر الحدودية في الأردن

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الوكيل الإخباري- أكد وزراء: الأشغال العامة، والداخلية، والنقل، عزم الحكومة المضي قدمًا في مشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية بصورة تعكس صورة الأردن الحضارية وتلبي المتطلبات الاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخدم مصالح كافة القطاعات الاقتصادية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الأشغال اليوم الخميس، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، استكمالًا للقاءات السابقة والجولات الميدانية لمتابعة جهود تنفيذ المخططات الشمولية لتطوير المراكز الحدودية.



واطلع الوزراء على آخر التحديثات في المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة، والإجراءات المتخذة لطرح عطاء إنشاء ساحة الشحن القادم في مركز حدود جابر على مساحة 65 دونمًا، ضمن المخطط الشمولي للمعبر، بهدف رفع كفاءة خدمة الشحن القادم وتسهيل الإجراءات.



كما ناقش الاجتماع، الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات للوصول إلى تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بصورة تلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.



وأكد الوزراء الثلاثة أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن، وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية وحركة الترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.



وتهدف الحكومة إلى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية، ويحقق الجانب الأمني والجمركي، ويسهل حركة الشحن والمسافرين عبر المعابر البرية، ضمن الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة، مع مراعاة النمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.



